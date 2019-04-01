Seçimi önce CHP kazandı! Sonra AK Parti...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Parti'li Eyüp Aytekin, seçimleri 3 oy farkla kazandı.

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı.

CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.