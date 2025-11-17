Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

New York’ta seçimi kaybeden Eric Adams’ın ilk işi İsrail’e gidip Ağlama Duvarı önünde boy göstermek oldu. Adams’ın “Benim için belediye başkanlığından daha önemli unvan sizin kardeşiniz olmak” sözleri, Washington’un Tel Aviv’e bağlılığının bir kez daha tescili niteliğinde.

ABD’de seçim hezimetinin ardından koltuğu kaybeden New York Belediye Başkanı Eric Adams, görevi bırakır bırakmaz soluğu İsrail’de aldı. ABD’de ekonomik kriz, sokak şiddeti ve göçmen sorunları büyürken Adams’ın koşa koşa Ağlama Duvarı’na gidip boy göstermesi, Washington’un “Büyük İsrail Projesi”ne nasıl göbekten bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adams, beraberindeki heyetle duvarda uzun uzun dua etti, ardından toplanan kalabalığa dönüp tam bir “itimatname” niteliğinde konuşmalar yaptı.

“Belediye başkanlığı bitti ama kardeşliğimiz sürüyor”

Adams konuşmasında, İsrail’e adeta biat edercesine şu ifadeleri kullandı:

“Size Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Ama benim için en önemli unvan sizin kardeşiniz olmak. Görevim bitse de bu bağ devam ediyor.”

Bu sözler, ABD’de yıllardır tartışılan “İsrail’e sadakat yemini eden siyasetçi modeli”nin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

ABD–İsrail bağı bir kez daha ifşa oldu

Washington’un hemen her kritik pozisyonundaki siyasetçilerin İsrail ile özel ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Ancak seçimi kaybeder kaybetmez İsrail’e koşan, Ağlama Duvarı’nda gözyaşı döküp “Sizin kardeşinizim” diye ilan veren bir belediye başkanı görüntüsü, ABD siyasetinin ne kadar eşitsiz, taraflı ve bağımlı hale geldiğini açıkça gösterdi.

Adams’ın “ABD büyük İsrail’dir” anlamına gelen açıklamaları ise, Amerika’da her dönem tartışılan “çifte sadakat ve İsrail lobisinin gücü” iddialarını yeniden alevlendirdi.

Ekonomik ve sosyal sorunlarla boğulan ABD’de siyasetçiler koltuklarını kaybettiğinde ilk gittikleri yer neden İsrail?

ABD’de halk mı yönetiliyor, yoksa İsrail eksenli bir siyasal-ideolojik mekanizma mı işliyor?

Eric Adams’ın ziyaretine bakınca cevap çok açık:

Amerikan siyasetinin pusulası Washington’da değil, Tel Aviv’de ayarlanıyor.