Gündem Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı
Gündem

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Eric Adams Ağlama Duvarı’nda: “Görevim Bitti Ama Size Kardeş Kalacağım… ABD Büyük İsrail Demek!” sözleriyle tepki çekti.

New York’ta seçimi kaybeden Eric Adams’ın ilk işi İsrail’e gidip Ağlama Duvarı önünde boy göstermek oldu. Adams’ın “Benim için belediye başkanlığından daha önemli unvan sizin kardeşiniz olmak” sözleri, Washington’un Tel Aviv’e bağlılığının bir kez daha tescili niteliğinde.

 

ABD’de seçim hezimetinin ardından koltuğu kaybeden New York Belediye Başkanı Eric Adams, görevi bırakır bırakmaz soluğu İsrail’de aldı. ABD’de ekonomik kriz, sokak şiddeti ve göçmen sorunları büyürken Adams’ın koşa koşa Ağlama Duvarı’na gidip boy göstermesi, Washington’un “Büyük İsrail Projesi”ne nasıl göbekten bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adams, beraberindeki heyetle duvarda uzun uzun dua etti, ardından toplanan kalabalığa dönüp tam bir “itimatname” niteliğinde konuşmalar yaptı.

“Belediye başkanlığı bitti ama kardeşliğimiz sürüyor”

Adams konuşmasında, İsrail’e adeta biat edercesine şu ifadeleri kullandı:

“Size Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Ama benim için en önemli unvan sizin kardeşiniz olmak. Görevim bitse de bu bağ devam ediyor.”

Bu sözler, ABD’de yıllardır tartışılan “İsrail’e sadakat yemini eden siyasetçi modeli”nin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

ABD–İsrail bağı bir kez daha ifşa oldu

Washington’un hemen her kritik pozisyonundaki siyasetçilerin İsrail ile özel ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Ancak seçimi kaybeder kaybetmez İsrail’e koşan, Ağlama Duvarı’nda gözyaşı döküp “Sizin kardeşinizim” diye ilan veren bir belediye başkanı görüntüsü, ABD siyasetinin ne kadar eşitsiz, taraflı ve bağımlı hale geldiğini açıkça gösterdi.

Adams’ın “ABD büyük İsrail’dir” anlamına gelen açıklamaları ise, Amerika’da her dönem tartışılan “çifte sadakat ve İsrail lobisinin gücü” iddialarını yeniden alevlendirdi.

Ekonomik ve sosyal sorunlarla boğulan ABD’de siyasetçiler koltuklarını kaybettiğinde ilk gittikleri yer neden İsrail?

ABD’de halk mı yönetiliyor, yoksa İsrail eksenli bir siyasal-ideolojik mekanizma mı işliyor?

Eric Adams’ın ziyaretine bakınca cevap çok açık:

Amerikan siyasetinin pusulası Washington’da değil, Tel Aviv’de ayarlanıyor.

1
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!
Dünya

Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

