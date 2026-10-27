Seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro’dan pasaport iddiası

Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Senatör Flavio Bolsonaro, kendisine pasaportlarını teslim etmesi yönünde adli karar tebliğ edildiğini duyurdu. Bolsonaro, kararın hangi soruşturma kapsamında alındığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

X hesabından açıklama yapan Bolsonaro, tebligatın, darbe girişimi suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ve ev hapsinde bulunan babası, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evinden ayrılırken kendisine ulaştırıldığını belirtti.

KARDEŞİNİN AÇIKLAMASININ GEREKÇE GÖSTERİLDİĞİNİ SAVUNDU

Bolsonaro’nun iddiasına göre Yargıç Alexandre de Moraes, kararda kardeşi Eduardo Bolsonaro’nun 23 Ekim’deki açıklamasını gerekçe gösterdi. Eduardo Bolsonaro’nun söz konusu açıklamada, seçimin kaybedilmesi halinde ülkeden ayrılmayı önerdiği belirtildi.

Kardeşinin ifadelerinden sorumlu tutulamayacağını savunan Flavio Bolsonaro, kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını söyledi. Kararın seçim sonuçlarının açıklandığı pazar gecesi alındığını öne süren Bolsonaro, pasaportlarını teslim edeceğini ancak hukuki mücadele yürüteceğini bildirdi.

HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA HABERİ

Brezilya basınındaki haberlere göre Federal Yüksek Mahkeme, Flavio Bolsonaro hakkında, babasının yaşamını anlatan “Dark Horse” adlı biyografik filmin yasa dışı yollarla finanse edildiği iddialarını soruşturuyor.

O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro’nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu ileri sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazdı.

Pasaportların teslimine ilişkin kararın bu soruşturmalarla bağlantılı olup olmadığına dair Bolsonaro’nun açıklamasında bilgi verilmedi.

MUHALEFET İÇİN MECLİSİ İŞARET ETTİ

Şubat ayında senatörlük görevi sona erecek olan Bolsonaro, yeni yasama döneminin stratejisini görüşmek üzere seçilen senatörlerle buluşacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi ile Senatoyu, Lula da Silva’nın dört yıllık görev döneminde izleyeceği politikalara karşı muhalefetin merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bolsonaro ayrıca seçim sürecinde siyasi ve ekonomik gücün kötüye kullanıldığını savunarak Lula da Silva’nın adaylığının iptali için yargıya başvuracağını açıkladı. Seçim gecesi de oy verme süresinin iki saat uzatılmasına itiraz etmiş ve seçimin iptalini talep edeceğini duyurmuştu.

LULA DA SILVA YÜZDE 51,78 OY ALDI

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesinin verilerine göre ikinci turda sandıkların yüzde 99,98’i açılırken Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,78’ini aldı. Flavio Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 48,22’de kaldı.