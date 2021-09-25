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Dünya Seçime saatler kala Merkel'i şok edecek anket! Bunu hiç beklemiyordu
Dünya

Seçime saatler kala Merkel'i şok edecek anket! Bunu hiç beklemiyordu

Almanya'da yarın yapılacak seçimler öncesi görevi bırakacak Angela Merkel ile ilgili çarpıcı bir anket yayımlandı. Ankete göre, "Merkel'i özleyecek misiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 38'i "evet" yanıtını verirken yüzde 52'si "hayır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:15:00 -
Seçime saatler kala Merkel'i şok edecek anket! Bunu hiç beklemiyordu

Yıllardır Almanya'nın 'şansölye' koltuğunda oturan Angela Merkel, yarın görevi bırakıyor. Almanya yeni liderin seçimi için sandık başına giderken, Augsburger Allgemeine gazetesi, 5 bin 7 kişi ile yapılan bir anketin sonucunu sayfalarına taşıdı.

CIVEY tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete katılanlara, "Merkel'i özleyip özlemeyecekleri yönünde" bir soru yöneltildi.

Çoğunluk (yüzde %52), 2005'ten bu yana Almanya'yı yöneten kıdemli politikacıyı özlemeyeceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde %38'i Merkel'i özleyeceğini söylerken, geri kalanlar bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan ikinci şansölyesi olan Merkel, bu Pazar günkü genel seçimlerin ardından istifa edecek. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yeterli oy alması halinde başbakan olarak yerini alacak.

CDU'nun başlıca rakipleri, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock...

star.com.tr

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