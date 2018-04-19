Seçime hangi partiler girecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim takvimini hızlıca işleteceklerini ve en kısa sürede seçim takvimini açıklayacaklarını söyledi. Güven’in bu açıklamayı yaptığı sırada dikkatler İyi Parti’nin seçime girip girmeyeceği tartışmasındaydı. Öyle ki ilk açıkladığı listede İyi Parti’yi seçime girebilecek partiler arasında saymayan YSK, İyi Parti’nin kongre sürecini tamamlamadığını duyurmuştu. Bunun ardından İyi Parti’de olağanüstü kurultay 1 Nisan’da yapıldı. Ancak tartışmalar bitmedi. Dikkatler yine YSK’da olacak. YSK Başkanı Güven, “İyi Parti’nin seçime girip girmeyeceğini henüz bilmiyorum” açıklamasıyla tartışmalara neden oldu. İyi Parti cephesi “Seçime katılmamızda hukuki engel yok” dese de bu konuda son kararı YSK verecek.

YSK, 24 Haziran seçim tarihine göre seçime gidecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi ve oy pusulalarının bastırılması hazırlığına başladı.

YSK 1 Ocak itibariyle seçime girebilecek 9 parti saymış, bu partilerin de AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, CHP, DP, HDP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olacağını duyurmuştu.