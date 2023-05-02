Seçime günler kala bomba anket geldi! Erdoğan'ın oy oranı...

Optimar Araştırma'nın anketine göre; cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51,4 oranında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,6 oranında oy alıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 25-28 Nisan arasında 3 bin 5 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı adaylarının dördü sorulduğunda anketten çıkan sonuç şöyle:

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

Muharrem İnce: Yüzde 4,3

Sinan Oğan: Yüzde 3

"Son 10 güne girilirken iki aday da yükselişte. Erdoğan deprem sonrası yaşanan gerilemeyi telafi ettiği gibi, iki haftadır yükselişe geçti. Kılıçdaroğlu da oylarını artıran ikinci isim oldu" diyen Selvi, ikinci tur sonuçlarını ise şöyle aktardı:

“ 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz' sorusuna ankete katılanların yüzde 51,4’ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48,6 çıkıyor."

Partilerin oy oranları

"Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP’ye yaramış görünüyor. CHP oylarını yüzde 30,1’e taşırken, bu gelişme Millet İttifakı’nın diğer partilerinin aleyhine işliyor. İyi Parti’nin, 'cumhurbaşkanı adayı CHP’den olursa muhalefetin oyları CHP’de toplanır' kaygısı gerçeğe dönüşüyor" diyen Selvi, partilerin oy oranlarını şöyle sıraladı:

AK Parti: Yüzde 38,6

CHP: Yüzde 30,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,8

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 7

Memleket Partisi: Yüzde 4

TİP: Yüzde 1,3

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Zafer Partisi: Yüzde 0,9