Seçime gidilirken şok iddia! "Buna karşı uyanık olmak gerekiyor" deyip uyardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşunların isabet etmesi, dün de CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden geçerken silah atılmasıyla ilgili olarak, “Akşener’in hırsız-bekçi kovalamasından mağduriyet çıkarma çabası tutarlı değil ama bu tür olaylarda algı olgunun önüne geçer. Birileri seçime gidilirken muhalefet silahla susturulmak isteniyor şeklinde bir algı oluşturmak isteyebilir. Buna karşı uyanık olmak gerekiyor” dedi.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Kritik bir seçim sürecinden geçiyoruz. Birileri 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek isteyebilir. O nedenle bu olayların hızla aydınlatılması gerekiyor.

Bu süreçler provokasyonlara karşı dikkatli olunması gereken dönemlerdir. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünden geçerken silah atan şahsın en kısa sürede yakalanması gerekiyor. İstanbul Emniyeti’nin bu yönde yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Bir insan gece yarısı şehrin ortasında niye silah atar ve başka yer yok mu ki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünden geçerken ateş eder?"

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