Seçime çok az bir süre kala o partiden büyük sürpriz: 4 il ve 1 ilçede Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz
Yerel seçimlere sayılı günler kala büyük bir sürpriz yaşandı. Anavatan Partisi, dört ilde Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yaptı.
Cumhur İttifakı'na Anavatan Partisi'nden yerel seçim desteği geldi. Anavatan Partisi; Antalya, Adana, Muğla, Mersin ve Alanya'da Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.
Yerel seçimlerine günler kala Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek geldi.
4 ilde Cumhur İttifakı'na destek verecekler
Partiden yapılan açıklamada; 31 Mart'taki yerel seçimlerde 4 il ve 1 ilçede Cumhur İttifakı'nın yanında olacakları duyuruldu.
Anavatan Partisi; Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verecek, Antalya'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'yü destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da Anavatan Partisi'nin destekleyeceği adaylar arasında.
Anavatan Partisi, Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek vereceğini de açıkladı.
Parti Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, partisinin ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Narlı, "Anavatan Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızı Aydın Ayaydın'ı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.
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Anavatan Partisi Alanya'da da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel'in Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdığı belirtildi.
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