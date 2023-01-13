Seçime aylar kala son anket sonuçları açıklandı

Siyasal, sosyal ve pazar araştırmaları yapan Optimar, 27 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde, genel seçimlere yönelik düzenlenen anket çalışmalarını tamamladı.

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son çalışmalar doğrultusunda AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı bileşeninin oylarını artırdığını, İyi Parti ve HDP'de düşüş yaşandığını Haber 7 ile paylaştı.

Bir önceki ayın anket çalışmaları incelendiğinde partilerin genel oy dağılımı şu şekildeydi:

- AK Parti: 39,2

- CHP: 23,9

- İYİ Parti: 10,9

- HDP: 10,8

- MHP: 8,6

27 Aralık - 1 Ocak tarihlerindeki ankette ise daha farklı bir tablo vardı. Daşdemir, son rakamları şu şekilde listeledi:

- AK Parti: 41,1

- CHP: 23,6

- HDP: 9,8

- İYİ Parti: 8,1

- MHP: 7,4

Bir önceki ankette katılımcılara "Bu yaz Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusu yöneltilmişti. Soruya verilen cevaplara göre dağılım şöyleydi:

- Recep Tayyip Erdoğan: 43,7

- Kemal Kılıçdaroğlu: 12,4

- Mansur Yavaş: 10,1

- Ekrem İmamoğlu: 9

- Selahattin Demirtaş: 6,8

- Meral Akşener: 6

- Abdullah Gül: 2,9

Hilmi Daşdemir son çalışmada da aynı sorunun katılımcılara yöneltildiğini, sorunun 'ucu açık' olması sebebiyle farklı isimlerin listede yer aldığını, Cumhur İttifakı oyları toplandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48'leri gördüğünü aktardı.

2 bin kişinin katıldığı anket hakkında Hilmi Daşdemir'in Haber 7'ye yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

CHP'de İYİ Parti'ye yönelen seçmen tersi istikamette tutum aldı

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, İyi Parti'deki oy kaybını Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na olan desteğine dayandırarak, yüzde 2'lik düşüşü Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıt tutumunun bir tezahürü olduğunu, CHP'den İyi Parti'ye geçişlerin tersi istikamette seyrettiğini belirtti:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki görüntüleri, oradaki sevinç gösterileri demek ki çok olumlu karşılanmamış. Diğer taraftan Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında bir karşı duruşu var, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı... Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkartmaya çalışıyor. Orada ortak adaylığı engelleyen Akşener'di, burada da 'oyunbozan' veya buna benzer bir tutumu olduğu söylenebilir. Bu da olumsuz etkilemiş olabilir. Diğer taraftan adaylığı gündeme geldikçe, CHP'den İyi Parti'ye gelen oyların tekrar CHP'ye yöneldiğine dair bir bulgu var. Bunu öyle okumak gerekir diye düşünüyorum."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 48'lerde"

Daşdemir, bir önceki ankette yer alan “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusunun yeni ankette de yer aldığını, Cumhur İttifakı oyları konsolide edildiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48'leri gördüğünü açıkladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ankette yüzde 42 düzeyindeydi ancak buna şu şekilde bakmak gerekiyor, biz bu soruyu açık uçlu soruyoruz. Muhalefetin adayı belli olmadığı için... Yani nasıl oluyor bu? 'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?' diyoruz. Bu soruya verilen cevaplar içerisinde Erdoğan yüzde 42 çıkıyor. Ancak orada Binali Bey var, Süleyman Soylu var, Devlet Bey var... Bunlar da Cumhur İttifakı içerisinde olduğu için açık uçlu sorudan ötürü onları da Erdoğan'ın oyuna ilave etmek gerekiyor. Totalde Erdoğan'ın oyu yüzde 48'lere çıkıyor. Muhalefetin oyları da aşağı yukarı o civarlarda."

"Seçimin kaderini gri alanda kalan partiler belirleyecek"

27 Aralık - 1 Ocak tarihlerindeki son anketi analiz eden Daşdemir, son tahlilde gri alanda kalan partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli rol üstleneceğini vurguladı:

"Buradaki sürece bakıldığı zaman, seçimin kaderini, özellikle yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanını belirleyecek olan unsurun gri alanda kalan partiler olacağını söyleyebiliriz. Kim bunlar? Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Değişim Partisi, HÜDAPAR... HÜDAPAR'ın da Güneydoğu'da bazı illerde yüzde 5'i geçen oyları var. Tabii başka partiler de var bunların içerisinde. Buradaki seçmenler ilk turda kendi partilerine oy verecektir. Ancak ikinci tur için güçlü gördükleri, kendilerine yakın buldukları bir adaya verme eğilimleri olabilir. Olaya biraz da bu taraftan bakıldığında gri alandaki partilerin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz."

"AK Parti hiçbir zaman yüzde 30'un altını görmedi"

Son ankete 2 bin kişinin katıldığını belirten Hilmi Daşdemir, AK Parti'nin sosyal konut projesiyle, sosyal yardımlarla ve EYT hamlesiyle yüzde 41'leri yokladığını, bu oranın dar gelirli kimseleri kapsayacak yeni politikalarla daha da artabileceğini bahsetti ve Haber 7'ye yaptığı özel açıklamasını noktaladı:

"AK Parti, yüzde 35'lere kadar düşmüştü... Kararsızlar dağıtıldıktan sonra söylüyorum bu rakamları... Ancak daha aşağısını görmedi. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz, AK Parti'nin oylarının bir ara ciddi anlamda düştüğünü, ancak yüzde 30'un altında bir rakama indiğini hiç görmedik. Seçmenin önemli bir bölümü 'Bir sorun varsa bunu AK Parti çözer' noktasındaydı. Bununla birlikte özellikle sosyal konutla başlayan artış, sosyal desteklerle ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile yüzde 41'i yokladı. Temel olarak bakıldığı zaman yüzde 41'in burada tutunabilmesi veya daha da yükselebilmesi için AK Parti'nin seçmene başka çözümler de sunması gerekiyor. AK Parti gelecekle ilgili umut verebiliyor ancak toplumun dar gelirli kesimine şu dönemde dokunacak adımların atılması son derece önemli olacaktır diye düşünüyorum."

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