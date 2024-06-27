Seçimden sonra öyle şimdi böyle! Çarkçı Kemal gitti Çarkçı Özgür geldi

Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "1,5 yıl sonra olası" ifadelerini kullandı. Özel, yerel seçimin ardından yaptığı açıklamada ise erken seçim çağrısının 'seçmenle akdi bozmak' olacağını belirtmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin ağız değiştirerek; yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özel, yerel seçimin ardından yaptığı açıklamada 'erken seçimin seçmenle akdi bozacağını' ifade etmiş ve muhalif cephesinden gelen tartışmalara kapıyı kapatmıştı.

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Bugüne gelindiğinde ise Özgür Özel ağız değiştirerek; erken seçimin '1,5 yıl sonra olası' olduğunu ifade etti ve şunları söyledi;

"Erken seçim 1,5 yıl sonra olası. Erken seçim için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. İstiyor muyum? Gelecek hafta, gelecek ay olsun istiyorum. Ben neden erken seçim istemeyeyim. Siyaseten böyle devam edeceklerse erken seçim kaçınılmaz olur."

KAYNAK: HABER7

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