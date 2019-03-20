Seçimden sonra da gündem ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da düzenlenen “Adım Adım Ekonomi” başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede sıfır tavizde çok katı ve kararlı olduklarını söyledi. Türkiye’nin geçmiş dönemlerde yüksek enflasyon ile yaşamanın çok sancısını çektiğini anımsatan Albayrak, “Yüksek enflasyon beklentileri ve bu bağlamda üretim ve tüketim, kararlılığı olumsuz etkilediği gibi uluslararası rekabeti de faizleri de olumsuz etkiliyor. İşte bu nedenle programımızın birinci önceliklerinden bir tanesini enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması ve tek haneli seviyelerin yakalanması olarak ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“2019’da tek haneli rakamları göreceğiz”

Özellikle mevsimsel etkilerden de kaynaklanan bu enflasyonist baskıları azalttıklarını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti: “Kararlılıkla uyguladığımız tedbirlere bağlı olarak şubat ayındaki aylık enflasyon beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle 19’lu seviyelere enflasyonu getirdik. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz. Göreceksiniz, enflasyonda bu yıl bunu göreceğiz. 2019’un yıl hedefini 15,9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecek. Bu da ne demek, hem maliyetler hem faizler hem bu süreç hem de likidite daha iyi noktaya geliyor.”

“Normalleşme çok daha iyi noktaya taşıyacak”

Bakan Albayrak, uygulayacakları birçok reformun hayata geçirilmesiyle birlikte çok daha pozitif bir sürece gireceklerini kaydetti. Ekonomiye ilişkin öncü göstergelerin 2019 yılı için çok güçlü bir toparlanmayı işaret ettiğini belirten Bakan Albayrak, “Yaz aylarında turizmin, tarımın etkisiyle, ihracatın daha da güçlü etkisiyle biz cari fazla sürecine giriyoruz. Bu noktadaki bu normalleşme, reel sektördeki olumlu gelişmelerle birlikte çok daha iyi bir noktaya taşıyacak” dedi.