Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi

RECEP YEŞİL

Seçim öncesi, Filistin konusunda dünyada en çok mücadele eden lider olarak bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yeni durağı Hamas'a 'terörist' diyen CHP'nin yayın organı Halk TV oldu.

İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Erbakan, halkın hür iradesiyle seçilen Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine darbe girişiminde bulunan gezicileri sahiplendi.

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ın sosyal medya hesabından yönelttiği "Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutuluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Fatih Erbakan şu safsatalarda bulundu:

"Hakkının gasp edilmesi doğru değil"

"Burada mutlaka hukukun gereği yerine getirilmelidir. Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz. Mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili rahmetli Erbakan açıklama yaparken, 'Yargının verdiği karar bizim hoşumuza gitmese de her zaman uymak mecburiyetindeyiz; çünkü devletin temeli budur' dedi. Bir kısım tarafından yargılandı; 'bağıralım, çağıralım, isyan edelim, sokağa çıkalım, boykot edelim' denildi. Fakat 'Hayır, yine hukuk içerinde devam edeceğiz, parti kapanıyorsa yenisini kuracağız' diyerek hukukun, yargının verdiği karar işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de herkesin uymak mecburiyetinde olduğunu açıkladı.

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Burada açık bir durum var. Anayasa Mahkemesi de bunu söylemiş; kendisi de seçilmiş. Böyle bir hakkın gasp edilmesi uygun bir yaklaşım değil. Bugün Can Atalay; yarın Ahmet, Mehmet olabilir. Yani bugün size, yarın bize; kişilerden bağımsız.

Bu olmadığı zaman çok büyük sıkıntılar oluyor. Ekonomiyi, kalkınmayı, yatırımları, huzuru, barışı kısacası bütün bir ülkenin gidişatına olumsuz etkisi oluyor. Adalete ve hukuka güven, yargıya güven, hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim kılınması bunlar ortadan kalktıktan sonra ne ekonominin gelişmesi mümkün, ne beyin göçünün durdurulması mümkün ne yatırım gelmesi mümkün! Hiçbir şey mümkün değil."

HÜDA PAR'ın teklifine kulak tıkadı

HÜDA PAR, Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el konulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Seçim öncesi 'Filistin'le yatıp kalkan Fatih Erbakan idaresindeki Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR'ın teklifi sonrası kafasını kuma gömdü.