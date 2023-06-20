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Siyaset Seçimden önce 'Erdoğan bol keseden dağıtıyor' diyenlere bak! İki katını önermeye başladılar
Siyaset

Seçimden önce 'Erdoğan bol keseden dağıtıyor' diyenlere bak! İki katını önermeye başladılar

Yeniakit Publisher
2023-06-20 23:19:00 -
Seçimden önce 'Erdoğan bol keseden dağıtıyor' diyenlere bak! İki katını önermeye başladılar

Seçimden önce "Erdoğan iktidarda kalmak için bol kepçeden dağıtıyor" diyenler seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermek istediğinin iki mislini öneriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesinde verdiği sözlerini birer birer hayata geçirmeye başladı.

Asgari ücret ara zammı, milyonlarca işçinin yüzünü güldürürken Erdoğan bayram öncesinde de emekliye ikramiyelerin verileceğini ve maaşların da bayramdan önce ödeneceğini müjdeledi.

Seçim sürecinde, "Erdoğan iktidarda kalmak için bol kepçeden dağıtıyor" diyenler ise bugün Erdoğan'ın vermek istediği miktarın iki mislini önermeye başladı.

Seçimin kaybedenlerinden İYİ Parti'nin Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memurların taban aylığının asgari ücrete endekslenerek en düşük memur maaşının 36 bin 950, en düşük emekli maaşının da 26 bin 830 liraya çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

İP'li Poyraz asgari ücrete atr arda yapılan yüksek orandaki zamları desteklemek yerine, "Poyraz, "Yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın sözde maaş artışları neticesinde memur ve emeklilerin alım düzeyleri önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düşmüştür" ifadelerini kullanarak iktidarı hedef aldı.
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