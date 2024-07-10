Seçimden önce bakın ne demişti! DEM’li Belediye Başkanı sözünü yedi

DEM'li belediyelerde işte çıkarmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Van’ın DEM’li Gevaş Belediyesi 36 işçinin işine son vermişti. Söz konusu belediyede işten çıkarılan işçilerin eylemleri devam ediyor.

Son olarak Gevaş Belediyesinin işine son verdiği işçilerin 4-5 yıldır hizmet verenlerden oluştuğu belirtiliyor.

Gevaş’ın Demli Belediye Başkanı Rüknettin Hakan, seçimden önce yaptığı mitingde AK Parti Gevaş eski Belediye Başkanı’nın “DEM Parti kazanırsa işçileri işten çıkaracak” sözlerini eleştirirken, Kürtçe yaptığı konuşmada; “Tüm Van halkının önünde söz veriyorum ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım” demişti. Seçimi kazanan Rüknettin Hakan ise AK Partili eski başkanın dediği gibi işçileri ekmeğinden etti.