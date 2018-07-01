Seçimden istikrar çıkınca geri adım attılar
Seçim öncesi Türk ekonomisine yönelik saldırılar başlatan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları seçim sonrasında geri adım attı. Sandıktan istikrar çıkmasıyla birlikte Standard & Poor's, Türkiye'nin notunu yükseltti.01 Temmuz 2018 Pazar 19:07
Seçim öncesi Türk ekonomisi yönelik saldırılar gündeme gelmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye hakkında olumsuz veriler paylaşmıştı. Seçim sonrasında ise Standard & Poor's geri adım attı. Sandıktaki istikrar ile kuruluş Türkiye’nin notunu artırdı.
ZAMANLA GERÇEĞİ GÖRECEK
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.
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