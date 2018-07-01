THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Seçimden istikrar çıkınca geri adım attılar

Seçim öncesi Türk ekonomisine yönelik saldırılar başlatan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları seçim sonrasında geri adım attı. Sandıktan istikrar çıkmasıyla birlikte Standard & Poor's, Türkiye'nin notunu yükseltti.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:07
Seçimden istikrar çıkınca geri adım attılar

Seçim öncesi Türk ekonomisi yönelik saldırılar gündeme gelmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye hakkında olumsuz veriler paylaşmıştı. Seçim sonrasında ise Standard & Poor's geri adım attı. Sandıktaki istikrar ile kuruluş Türkiye’nin notunu artırdı.

ZAMANLA GERÇEĞİ GÖRECEK

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:07
  1. Standard & Poor's
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • dursundursun4 sa önce
    bu domuzcuların sınırımızdan girmeleri yasaklanmalı asla kaale alınmayıp sınırlarımız kapatılmalı. kendi pisliklerinde yayılsınlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
  1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
  2. Piknik sepeti için tarifler
  3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
  4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
  5. Almanya'da istifa depremi!
  6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
  7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
  8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
  9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
  10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
  11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
  12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
  13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
  14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
  15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
  16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
  17. İspanya'da bir dönem kapandı!
  18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
  19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
  20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'