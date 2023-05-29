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Siyaset Seçimden 1 gün önce sonuçları vermiş!
Siyaset

Seçimden 1 gün önce sonuçları vermiş!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 13:13:00 -
Seçimden 1 gün önce sonuçları vermiş!

Gazeteci Sinan Burhan'ın seçimden 1 gün önce, "Anadolu'yu gezdim" diyerek halkın nabzını tuttuğunu ve seçim sonuçlarını doğru tahmin ettiği ortaya çıktı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi sonuçlandı, halk Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha yetki verdi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın seçimden 1 gün önce attığı tweet ise gündem oldu. Sinan Burhan'ın seçimden 1 gün önce, "Anadoluyu gezdim. Size yarınki seçim sonucunu açıklıyorum. Onlarca seçim gördüm. Çok şükür yanılmadım. Erdoğan 52,3 Kılıçdaroğlu 47,7 Seçim sonucu hayırlı olsun" yazdığı görüldü.

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