Kaderlerine terk ettiler! Milleyha Sulak Alanı’na yavru köpek bırakanlara rekor ceza
Hatay Samandağ'da 5 yavru köpeği Milleyha Sulak Alanı’na bıraktıkları belirlenen 2 kişiye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hatay Samandağ'da 5 yavru köpeği Milleyha Sulak Alanı’na bıraktıkları belirlenen 2 kişiye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Milleyha Sulak Alanı’na bırakılan 5 yavru köpek, ekipleri harekete geçirdi.
Dünyadaki göçmen kuşların uğrak yeri olan Samandağ ilçesinde Milleyha Sulak Alanına, B.Ş. ile C.A. şahıslar tarafından 5 yavru köpeğin bırakılmıştı.
Görüntülerin sosyal medyada tepki görmesinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Milleyha Sulak Alanına 5 yavruyu bırakan 2 şahsı tespit edildi. Tespit edilen iki şahsa, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından köpek başına 108 bin TL olmak üzere toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı.
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