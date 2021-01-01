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Siyaset Seçimde dindar imajı çizen İmamoğlu'ndan İBB personeline "Noel" kutlaması!
Siyaset

Seçimde dindar imajı çizen İmamoğlu'ndan İBB personeline "Noel" kutlaması!

Muhafazakar kesimden oy devşirmek için dini değerleri kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB personeline hazırladığı yeni yıl paketinde, Hristiyanlara ait olan Noel'i kutladı. Paketlerin üzerinde, "Noel Bayramı Kutlu Olsun" ifadesini kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:48:00 - 2021-01-01 09:59:36
Seçimde dindar imajı çizen İmamoğlu'ndan İBB personeline "Noel" kutlaması!

CHP zihniyeti 2021'i daha önce Müslüman ülkede görülmemiş biçimde kutladı. Çalışanlar için "Yılbaşı sepeti" hazırlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırlanan sepetlere "Noel Bayramı" yazdırdı. Belediyede kadın ve erkek çalışanlara "Noel Baba" kıyafeti giydiren İBB, sokakta vatandaşa "Noel şekerleri" dağıttırdı.

Maltepe Belediyesi de yeni yılı kutlamak için personeli sokağa döktü. Bando ekibi 2 otobüsle, bazı semtleri dolaştı. Personel "Noel Baba" kılığında şeker, "yılbaşı şapkası" dağıttı.

Mersin'de de 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez gönderdi. Seçer'in gönderdiği şarap ve çerezler Mersinliler tarafından tepki topladı.

Noel, Hazreti İsa'nın doğumu neeniyle Hristiyan bayramı olarak kutlanıyor.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

ali

oy verenler düşünsün!
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sizofren savar

NOEL BAYRAMINI SADECE RUM ÇOCUKLARI KUTLAR..
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