Seçimde 2. tur! Almanya’dan ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs günü yapılacak 2. tur oylaması için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidiyor.
GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI
Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin ise Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.
GÜMRÜK KAPILARINDA 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.