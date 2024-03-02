Seçim zamanı ortaya çıkan CHP'li Başkan'a tepki: Cenazelerimi gömerken neredeydin?

31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin tekrar aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, depremzede bir kadının sorusuyla karşılaştı. Kadın, Savaş'a "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?" sözleriyle tepki gösterdi. Bu olay, saniye saniye kameraya yansıdı.

Savaş'ın yanıtı ise tartışmalara yol açtı. Başkan Savaş, "Aha geldim işte..." diyerek karşılık verdi. Ancak kadının tepkisi daha da arttı ve "Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." şeklinde konuştu.

Hatay'da yaşanan deprem, geçmişte de sık sık gündeme gelmişti. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşanmış, en fazla etkilenen yer ise Hatay olmuştu. Antakya, depremin en fazla yıkımın yaşandığı ilçelerinden biri olarak kaydedilmişti.

Lütfü Savaş, daha önce AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı olarak görev yapmış, ardından CHP'ye geçerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Savaş'ın tekrar aday gösterilmesi, özellikle depremzedeler arasında bazı tartışmalara neden olmuştu. Bu durum, seçim atmosferindeki gerginliği artırıyor ve seçmenin beklentileriyle siyasi figürler arasındaki gerilimi yansıtıyor.

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