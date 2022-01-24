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Gündem Seçim Yasası'nda çalışmalar sona erdi! 15 kritik madde
Gündem

Seçim Yasası'nda çalışmalar sona erdi! 15 kritik madde

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası teklifi üzerindeki çalışmayı nihayete erdirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 07:20:00 - 2022-01-24 07:20:49
Seçim Yasası'nda çalışmalar sona erdi! 15 kritik madde

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası teklifi üzerindeki çalışmayı bitirdi. Barajın düşürülmesi, hazine yardımı gibi değişikliklerin bulunduğu teklif yaklaşık 15 maddeden oluşuyor.

Çalışmayı yürüten AK Partili Hayati Yazıcı ile MHP’li Feti Yıldız çalışmayı liderlerine sunacak. Çalışma AK Parti’nin bugün toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) son kez gözden geçirilecek.

Benzer takvim MHP için de işleyecek. Yetkili organlarda değerlendirildikten sonra liderler son şekli vermek için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki hafta buluşarak taslak üzerindeki son düzenlemelere nokta koyması bekleniyor.

Liderlerin onayının ardından teklif Meclis’e sunulacak. Anayasa Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından teklif Genel Kurul gündemine gelecek.

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