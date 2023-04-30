Seçim yaklaştıkça performansı yükseldi! Yalan makinesi Kemal’e tek tek TOKİ cevabı

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin açıktan desteklediği altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayınladığı videolarla halkı aldatmaya devam ediyor.

Son olarak Kılıçdaroğlu, "Devleti iyi bilirim" safsatasıyla TOKİ'ye saldırdı. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ cevap verdi. Twitter hesabından Dağ şunları yazdı:

Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurumları itibarsızlaştırma” çalışmalarına şimdi de TOKİ hakkında yalan söyleyerek ve kuruma iftira atarak devam etmiş.

Sn.@kilicdarogluk, tane tane ifade edelim ki idrak etmenizi kolaylaştırmış olalım;

- TOKİ 1984’te faaliyete başladı ve 2001 yılı itibariyle 43 bin 145 bağımsız bölüm yapmıştır.

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- TOKİ AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 200 bin (Yılda ortalama 60 bin) konut üretmiştir.

- Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır.

“Ben devleti bilirim” iddiasıyla gezen bir Cumhurbaşkanı Adayı olarak ya TOKİ resmi sayfasına bakmaktan dahi acizsiniz ya da yaren edindiğiniz yalan ve iftiradan kopamıyorsunuz.

İnsan yalan performansınıza tanık olunca “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir paraya” diye düşünmeden edemiyor.