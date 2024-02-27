Seçim yaklaştı Can Ataklı yine sahneye çıktı! Milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırttı

Şehit ailesine küfür suçuyla daha önce mahkeme önünde hesap veren, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 'Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır' sözlerinin 'bölücü' olmadığını savunan Can Ataklı, her seçim öncesi yaptığı gibi 31 Mart yerel seçimler öncesi de yalan ve iftira ile halka korku pompalamaya başladı.

Can Ataklı seçim öncesi yine sahnede!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, özgürlüklerin kısıtlanacağı, şeriatın geleceği iftiralarını atan CHP yandaşı Can Ataklı bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u kazanması durumunda Türkiye'nin kabus yaşayacağını ileri sürdü.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

“Göreceksiniz İstanbul'u kazanırsa Tayyip Erdoğan, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kabus başlar; kaybederse kabus yerine kaos olur ama her şey yerli yerine oturur.”