  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Seçim yaklaştı Can Ataklı yine sahneye çıktı! Milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırttı
Medya

Seçim yaklaştı Can Ataklı yine sahneye çıktı! Milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırttı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 23:36:00 - 2024-02-27 23:45:14

DEM ile CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in bölücülük ifadelerini desteklediği sözlerle henüz gündemden düşmeyen CHP yandaşı Can Ataklı bu kez de halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtmaya çalıştı. Seçimler öncesi yalan ve iftira ile milletten muhalefete oy isteyen Ataklı, "Göreceksiniz İstanbul'u kazanırsa Tayyip Erdoğan 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kabus başlar." dedi.

Şehit ailesine küfür suçuyla daha önce mahkeme önünde hesap veren, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 'Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır' sözlerinin 'bölücü' olmadığını savunan Can Ataklı, her seçim öncesi yaptığı gibi 31 Mart yerel seçimler öncesi de yalan ve iftira ile halka korku pompalamaya başladı.

Can Ataklı seçim öncesi yine sahnede!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, özgürlüklerin kısıtlanacağı, şeriatın geleceği iftiralarını atan CHP yandaşı Can Ataklı bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u kazanması durumunda Türkiye'nin kabus yaşayacağını ileri sürdü.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

“Göreceksiniz İstanbul'u kazanırsa Tayyip Erdoğan, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kabus başlar; kaybederse kabus yerine kaos olur ama her şey yerli yerine oturur.”

İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret
İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'
Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'

Medya

Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'

Şehit babasından Can Ataklı ve Özgür Özel'e ders gibi cevap
Şehit babasından Can Ataklı ve Özgür Özel'e ders gibi cevap

Gündem

Şehit babasından Can Ataklı ve Özgür Özel'e ders gibi cevap

Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı
Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı

Medya

Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı

Mahkemede R'ye takmıştı ama nafile! Can Ataklı'ya hapis şoku
Mahkemede R'ye takmıştı ama nafile! Can Ataklı'ya hapis şoku

Gündem

Mahkemede R'ye takmıştı ama nafile! Can Ataklı'ya hapis şoku

Mahkemede hesap veren Can Ataklı uslanmamış! Skandal 'Kürdistan' sözleri
Mahkemede hesap veren Can Ataklı uslanmamış! Skandal 'Kürdistan' sözleri

Medya

Mahkemede hesap veren Can Ataklı uslanmamış! Skandal 'Kürdistan' sözleri

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23