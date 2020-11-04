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Dünya Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor
Dünya

Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:18:00 -
Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

Jeffrey, seçimleri hangi aday kazanırsa kazansın, ABD askeri birliklerinin Suriye'deki varlığının, Esad rejimine uygulanan yaptırımların ve İran'ı Suriye'den çıkarma iradesinin değişmeyeceğini belirtti.

Suriye'nin doğudaki terör örgütü YPG / PKK'nın işgal altındaki topraklardaki durumunu da değerlendiren Jeffrey, "PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz. Suriye PKK kadrolarının dışında görmek istiyoruz. (Suriye'de mevcut PKK kadroları) ve Türkiye (Suriye) kuzeydoğudaki gerilimin ana sebebi. Bu gerilimi azaltmak istiyoruz. Çünkü kuzeydoğu dışındaki tüm bölgelerde Türkiye ile yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz. "İfadelerini kullandı.

Esad rejimine yönelik yaptırımların artacağını vurgulayan James Jeffrey, yaptırımlar listesine rejime mali destek veren ve askeri yapıların harekete geçirilmesinde rol oynayanların da dahil edileceğini belirtti.

Yaptırımların büyük ölçüde işe yaradığının altını çizen Jeffrey, ne Avrupa'da ne de Orta Doğu'da şirketlerin Esad rejimiyle resmi bir iş yapmaya cesaret edemediğini vurguladı.

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