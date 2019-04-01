Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li teröristler Suriye'de zafer turu attı! Suriye’nin Haseke bölgesinde terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Türkiye'deki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokaklarda zafer turu attı.

Haseke bölgesinde YPG/PKK yanlıları Türkiye'deki seçim sonuçlarından mutlu oldu. Kandil'in uzantısı HDP, doğuda birçok ili kaybederek sandıklara gömüldü. Ancak buna rağmen AK Parti'ye kaybettirdiği yerlerin sevincini yaşadı. HDP bayraklarıyla zafer turu attılar PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'liler de Suriye'de kutlama yaptı. Haseke bölgesinde HDPKK araçları zafer turu atmaya kalktı.

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