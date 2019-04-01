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Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li teröristler Suriye'de zafer turu attı!

Suriye’nin Haseke bölgesinde terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Türkiye'deki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokaklarda zafer turu attı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:21
Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li teröristler Suriye'de zafer turu attı!

Haseke bölgesinde YPG/PKK yanlıları Türkiye'deki seçim sonuçlarından mutlu oldu.

Kandil'in uzantısı HDP, doğuda birçok ili kaybederek sandıklara gömüldü. Ancak buna rağmen AK Parti'ye kaybettirdiği yerlerin sevincini yaşadı.

HDP bayraklarıyla zafer turu attılar

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'liler de Suriye'de kutlama yaptı. Haseke bölgesinde HDPKK araçları zafer turu atmaya kalktı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:21
  1. Suriye
  2. Haseke Bölgesi
  3. YPG'li teröristler
  4. HDP
  5. Seçim sonuçları
  6. skandal kutlama

YORUM YAZ

  • gungun5 dk önce
    Chp nin kazandığı 4-5 büyükşehir geriye kalan 76 ilden daha kıymetli. Ak parti artık yeni bir dil geliştirmeli. 2002’deki masum haline dönmeli. Damatlar, müteahhitler, arazi ıhale mafyası medya baroınlarını artık uzaklaştırılmalı. Bunlar yapılmazsa ; ilan ediyorum ki çöküş başlamıştır
  • pınar demirpınar demir5 dk önce
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