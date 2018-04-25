Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

"SEÇİM SONRASI İLK ZİYARETİMİ AZERBAYCAN'A YAPACAĞIM"

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, 24 Haziran sonrası ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını belirterek "Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir.Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım." ifadelerini kullandı.