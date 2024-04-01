  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Gündem

Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:54:00 - 2024-04-01 12:27:49
Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimler sonrası ilk kez konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programı’mızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı.

O ilçe uzun yıllardır AK Parti yönetimindeydi! Sandıktan CHP çıktı
O ilçe uzun yıllardır AK Parti yönetimindeydi! Sandıktan CHP çıktı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ilçe uzun yıllardır AK Parti yönetimindeydi! Sandıktan CHP çıktı

CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı
CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı

Gündem

CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!
Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

Gündem

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

İşte AK Parti kurulduğundan beri CHP’nin ilk defa kazandığı belediyeler
İşte AK Parti kurulduğundan beri CHP’nin ilk defa kazandığı belediyeler

Siyaset

İşte AK Parti kurulduğundan beri CHP’nin ilk defa kazandığı belediyeler

Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay
Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay

Yerel

Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23