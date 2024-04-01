Seçim sonrası İslamiyet'e saldırı: Bedevi gericiliği!

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 96,87'si açıldı. Seçim sonrası CHP medyası dini değerleri aşağılamaktan geri durmadı.

TELE1 ve Halk TV ekranlarında seçim değerlendirmesi yapan Merdan Yanardağ ve Mehmet Tezkan alçak sözler sarf ederek İslamiyet'i hedef aldılar.

AK Parti seçmenine siyasal İslamcılar diyerek hakaret eden Yanardağ, "Milletin değerleriyle, bu ülkenin ilerici, cumhuriyetçi, demokratik kimliğiyle kavgalı olan siyasal İslamcılardır. Siyasal İslamcı AK Parti'dir. Bu ülkeye bedevi gericiliğini İslam dini diye dayatmaya çalıştırlar." dedi

AK Parti seçmenine 'Hükümet Müslümanları' diyen Tezkan ise, "İktidar ne yaparsa yapsın itaat eden, ne yaparsa yapsın ona onay veren geniş bir dindar muhafazakar kesim var. Biz onlara "hükümet Müslümanları diyoruz. O hükümet Müslamanları acaba hükümet kısmını atıp tekrar eskiye 'Ya biraz vicdanlarımızda var sızlıyor' diye dönecekler mi? Mutlaka döneceklerdir. Döneceklerinin de işaretleri var. Çoğu sandığa gitmedi." ifadelerini kullandı.

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