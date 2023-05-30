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Sosyal Medya Seçim sonrası cuk diye oturdu! Bayrakçı’nın Erdoğan cevabı gündem oldu
Sosyal Medya

Seçim sonrası cuk diye oturdu! Bayrakçı’nın Erdoğan cevabı gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-30 12:27:00 - 2023-05-30 12:34:26

Seçim sonuçlarına dair en doğru tahminleri yapan Hakan Bayrakçı'nın CHP'lilere yönelik sözleri sosyal medyayı salladı.

Hem 14 Mayıs seçimlerini hem de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için en iyi tahminde bulunan Hakan Bayrakçı'nın eski bir videosu tekrar gündem oldu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan Bayrakçı'nın, "CHP'yi değil AK Parti'yi eleştir" diyen CHP'lilere verdiği cevap sosyal medyayı salladı.

Söz konusu programda Bayrakçı, "Lan kazananın neyini eleştireyim?" demişti.

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musti

Agzina saglik sayin Hakan Bayrakci.
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