Seçim pusulaları için ihale açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ayrı ayrı 81 milyon 436 bin ve cumhurbaşkanı seçimi oylamasının ikinci tura kalması halinde kullanılacak 81 milyon 436 bin adet oy pusulası basımı için ihale açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) kararında yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı toplan 64 milyon 191 bin 285 kişi olduğu açıklandı.

İhale, tüm bunların yanında seçimin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bu referandumda kullanılacak 5.36 milyon oy pusulasının basımını da içeriyor.

Toplam 249.6 milyon oy pusulasının basımını öngören ihale kapsamında ayrıca, cumhurbaşkanı birinci ve ikinci tur seçimleri, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının referandum şeklinde yapılması halinde referandumda kullanılmak üzere toplam 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu basımı da yaptırılacak.

Yalnız Ankara sınırları dahilinde bulunan isteklilerin katılabileceği ihaleye 30 Mart’a kadar teklif verilebilecek.

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