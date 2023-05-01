Seçim otobüsündeki kadın fotoğrafı kaldırıldı mı? Yeniden Refah Partisi'nden açıklama!

Yeniden Refah Partisi, Düzce'de milletvekili adaylarının propagandasını yapabilmek için hazırladığı minibüsün üzerindeki görsellerde sadece erkek adayların fotoğraflarına yer verdi. Kadın adayın ise ismine yer verilirken fotoğrafı karartıldı.

Kadın adayın fotoğrafının karartılması üzerinden Yeniden Refah Partisi hedefe kondu.

Açıklama geldi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, otobüs üzerinde bulunan karartılmış kadın görselinin firma kaynaklı bir hata olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Altınöz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu uygulama ile ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Geçmişte Milli Görüş'ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta.

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Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır. Şu anda sahada Yeniden Refah Partisi'nin 50 kadın adayı canla başla partimizi Meclis'e taşımak için canla başla çalışmaktadır. Bu karalama kampanyalarından istedikleri olumsuzlukları elde edemeyecekler. Halkımız bu konuda çok bilinçlidir. Bu tür oyunlara gelmeyecektir. Kim ne derse desin Yeniden Refah Partimiz çok güçlü bir kadro ile mecliste temsil edilecektir.