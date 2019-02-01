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Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

Avrasya Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin son anketi açıkladı.

01 Şubat 2019 Cuma 16:45
Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

Yaklaşan yerel seçim öncesi Avrasya Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'den Binali Yıldırım'ın CHP'den ise Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da Yıldırım, ipi göğüslüyor.

HDP'nin desteğine rağmen İmamoğlu...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da aday çıkarmayarak CHP'nin adayı İmamoğlu'nu üstü örtülü destekleyecek.

Binali Yıldırım ipi göğüslüyor

Avrasya Araştırma'nın açıkladığı yerel seçim anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali YıldırımEkrem İmamoğlu'nu mağlup ediyor. 

Kararsız vatandaşların yüzde 14 olduğu megakentte oyların yüzde 44'ünü Yıldırım, 42'sini ise İmamoğlu alıyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:45
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YORUM YAZ

  • ihsihs32 dk önce
    bu millet CHP adayına yüzde 42 oy veriyorsa yazıklar olsun. CHP döneminde İstanbul'u b.k götürüyordu... Musluklardan su değil çamur bile akmıyordu. Demek ki millet tekrardan o günlere dönmek istiyor.
  • Durmuş TEMIZ Durmuş TEMIZ 34 dk önce
    Istanbulda karadenizliler ne oldu o olur ankarada ankarali ne derse o olur demem o ki HDP filan diyerek seçim alamayiz hep deyince adamlar haburda pkkyi alkışlayan ALÇAKLAR kimdi diyor imralida apo ile muzakere eden kimdi diyor milletin gecim sıkıntısı aşırı derecede

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