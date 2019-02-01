Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum Avrasya Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin son anketi açıkladı.

Yaklaşan yerel seçim öncesi Avrasya Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'den Binali Yıldırım'ın CHP'den ise Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da Yıldırım, ipi göğüslüyor. HDP'nin desteğine rağmen İmamoğlu... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da aday çıkarmayarak CHP'nin adayı İmamoğlu'nu üstü örtülü destekleyecek. Binali Yıldırım ipi göğüslüyor Avrasya Araştırma'nın açıkladığı yerel seçim anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu mağlup ediyor. Kararsız vatandaşların yüzde 14 olduğu megakentte oyların yüzde 44'ünü Yıldırım, 42'sini ise İmamoğlu alıyor.

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