0553 313 94 23

"Seçim iklimini geride bırakıp ekonomiye odaklanmalıyız"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:- "Seçim iklimini geride bırakarak, zorlu küresel rekabet ortamında ekonomiye ve geleceğe odaklanmak hepimizin ortak temennisi olmalıdır"- "Önümüzde bir fırsat olarak duran seçimsiz yılları yapısal sorunlarımızın çözümü için değerlendirerek, birlik ve sevgiyle, ortak akıl eşliğinde daha güzel yarınlara kavuşmak için hep birlikte çaba göstereceğimize yürekten inanıyorum"- "Sanayi alanların şehir yüzölçümlerine oranı Berlin'de yüzde 1,5, Londra'da ise yüzde 3'tür. Bu oran İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 1,5'tir. İstanbul'un sahip olduğu oranı eleştirmek yerine daha da güçlendirmemiz gerekiyor"

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
"Seçim iklimini geride bırakıp ekonomiye odaklanmalıyız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artık seçim iklimini geride bırakarak ekonomiye ve geleceğe odaklanılması gerektiğini belirterek, "Önümüzde bir fırsat olarak duran seçimsiz yılları yapısal sorunlarımızın çözümü için değerlendirmeliyiz." dedi.

İSO'nun haziran ayı meclis toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ve "İstanbul'un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planına Bir Bakış" ana gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Bahçıvan, tekrarlanmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yapıldığını anımsatarak, sonucun ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Uzun ve yorucu bir seçim maratonunun tamamlanmış göründüğünü dile getiren Bahçıvan, son yıllarda neredeyse her yıla bir seçim düştüğünü anımsattı.

Bahçıvan, bu seçim iklimini geride bırakarak, zorlu küresel rekabet ortamında ekonomiye ve geleceğe odaklanmanın herkesin ortak temennisi olması gerektiğine işaret ederek, "Önümüzde bir fırsat olarak duran seçimsiz yılları yapısal sorunlarımızın çözümü için değerlendirerek, birlik ve sevgiyle, ortak akıl eşliğinde daha güzel yarınlara kavuşmak için hep birlikte çaba göstereceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- "İstanbul'da sanayiyi güçlendirmeliyiz"

İSO Başkanı Bahçıvan, akıllı şehir kapsamındaki çalışmalarda sanayinin de yer almasının gelecek adına çok büyük faydalar sağlayacağını belirterek, İSO olarak kendilerinin İstanbul'da sanayinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bütüncül bir bakışa sahip olduklarını vurguladı.

"Öyle ki; sanayinin, doğal ve tarihi varlıklar gibi İstanbul'un kimliğini oluşturan diğer değerlerle bir arada yaşaması gerektiğine inanıyoruz." diyen Bahçıvan, bir taraftan şehrin tarihten gelen ruhunu korurken öte taraftan modern zaman insanının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini anlattı.

Bahçıvan, kentsel dönüşüm ve planlamanın birbirinden bağımsız yürütülmemesi gerektiğini kaydederek, İstanbul'un ekolojisinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini bildirdi.

Erdal Bahçıvan, "Dünya örneklerine baktığımızda; sanayi alanların şehir yüz ölçümlerine oranı Berlin'de yüzde 1,5, Londra'da ise yüzde 3'tür. Bu oran İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 1,5'tir. İstanbul'un sahip olduğu oranı eleştirmek yerine daha da güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul sanayisinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğu gerçeğine bağlı bir İstanbul vizyonu geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda revize edilmekte olan Çevre Düzeni Planı çalışmalarını bunun için önemli bir şans olarak görmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere tüm tarafların iradeleriyle İstanbul'umuzun sanayi ile şahlanmasını sağlayacak bir planı hayata geçirmeliyiz."

- "İstanbul'da fuar alanımız yetersiz"

Bahçıvan, odanın uzun süredir gündemde tuttuğu "emlak sanayi modeliyle" uygun devlet arazilerinin ve üzerine kamu tarafından inşa edilecek fabrika binalarının sektörlere göre şirketlere uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ticaretin yüzde 40'ının, ihracatın ise yüzde 45'inin gerçekleştiği İstanbul'un büyüklüğüne yakışır bir fuar alanına sahip olmadığını dile getiren Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut fuar alanlarımızın yetersizliği nedeniyle sektörlerimiz önemli bir tanıtım ve ticaret imkanı sağlayan fuarlardan yeterince yararlanamamaktadır. Oysa bir dünya şehir olan İstanbul, coğrafi konumu ile yalnızca yerel fuarlara değil birçok uluslararası fuara da ev sahipliği yapabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Atatürk Havalimanı, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu yeni fuar alanı için minimum yatırımla ideal bir altyapı sunmaktadır. Bu bölgeye yeni fuar alanının inşa edilmesi, sektörlerimizin bu alandaki önemli bir ihtiyacını karşılarken İstanbul'a fuar turizmi gibi önemli bir prestij ve gelir imkanını da kazandıracaktır."

- "Geri kazanım payı gözden geçirilmeli"

Bahçıvan, sanayicilerin çevre konusundaki görüşlerini paylaşarak, iklim değişikliği, kaynakların israfsız kullanımı, yenilenebilir enerji tüketimi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, atık dönüşümü, yeşil ekonomi gibi kavramlardan bahsetti.

Erdal Bahçıvan, "GEKAP olarak tabir edilen geri kazanım katılım payı uygulamasına ilişkin Çevre İhtisas Kurulumuz ve ilgili meslek komitelerimizin görüşlerini içeren detaylı raporumuzu size takdim edeceğiz. Ancak İSO olarak talebimiz; bu vergilerin tekrar gözden geçirilmesi, yeni çevre kanunun uygulanmasının zamana yayılması ve bu süreçte toplumun tüm taraflarının katılım ve katkılarının alınacağı ortak bir zemin oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
  1. bahçıvan
  2. İSO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın Üniversitesi 11’inci mezunlarını uğurladı
    1. Bartın Üniversitesi 11’inci..
    2. Bozüyük’te yaya geçidi uygulaması..
    3. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Eskişehir’de şimşekli gün
    6. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    7. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    8. NASA uzaya deney ve araştırma..
    9. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    10. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    11. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    12. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    13. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    14. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    15. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    16. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    17. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    18. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    19. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    20. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    21. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    22. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    23. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    24. ATO Başkanı Baran: “Vergi..
    25. ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019..
    26. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale..
    27. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    28. Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu..
    29. Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli..
    30. Kilis’te nöbekti eczane sayısı..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler