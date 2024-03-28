  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir cemaat daha yerel seçim kararını Türkiye'ye ilan etti: Duruşumuzu koruyoruz

Emeklilerin çilesini CHP inşa etti, Erdoğan çözecek!

En çok kazandıracak altın değil! “Ben paramla hemen bunu alırdım”

1.5 milyarlık 3 villa daha başlangıçmış! İstanbul batarken Ekrem’in serveti uçmuş

Personeline zulmediyor! Yasin okuyan Ekrem’in personeli namazlarını teyemmümle kılıyor

30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!

Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı

Fransa ve Yunanistan 'almayalım' demişti! ABD, kritik savunma sanayi ürününü Türkiye'ye sipariş verdi: Tamı tamına 116 bin adet

'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'

“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti
Medya Seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kurulacak
Medya

Seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kurulacak

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:53:00 -
Seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da "basın merkezi" kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da "basın merkezi" kurulacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Başkanlık tarafından kurulacak basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı şekilde takip etmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Basın merkezleri gün boyunca, ulusal ve yerleşik uluslararası basın mensupları ile seçimleri izlemek üzere yurt dışından gelen uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olarak hizmet verecek.

Ankara ve İstanbul'da kurulacak basın merkezlerinde seçimsonuçlarına dair veriler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından sağlanacak. Basın mensuplarına seçim sonuçlarını anlık takip etme imkanının yanı sıra teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın imkanı sunulacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gün boyunca akademisyenler, kanaat önderleri, kamu kurum temsilcileri tarafından da ziyaret edilecek basın merkezlerinde, ulusal ve uluslararası basın mensupları konuklarla röportajlar yapabilecek.

Öte yandan, basın merkezlerinde, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok partili siyasi hayatı, demokrasi ve seçim tecrübeleri, seçim kampanyalarına ilişkin fotoğraf ve görüntüleri içeren "Türkiye'nin Seçim Tarihi ve Demokrasi Tecrübesi" temalı sergi yer alacak.

Ankara'da Point Hotel'de, İstanbul'da The Marmara Taksim'de kurulacak basın merkezleri 31 Mart Pazar günü saat 14.00'ten itibaren basın mensuplarının hizmetine açık olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23