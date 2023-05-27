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Yerel Seçim günü hava nasıl olacak? O bölgeler dikkat!
Yerel

Seçim günü hava nasıl olacak? O bölgeler dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 10:39:00 -
Seçim günü hava nasıl olacak? O bölgeler dikkat!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun gerçekleşeceği hafta sonu, özellikle iç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ilde havanın yağışlı olması beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yaptı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı pazar günü İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. (İLKHA)
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