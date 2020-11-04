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Dünya Seçim gerilimi yaşayan ABD'de silahlar patladı! Ölüler var
Dünya

Seçim gerilimi yaşayan ABD'de silahlar patladı! Ölüler var

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde bir apartmandan silah sesleri duyuldu. Polisin şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:33:00 -
Seçim gerilimi yaşayan ABD'de silahlar patladı! Ölüler var

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın aktardığına göre Henderson Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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