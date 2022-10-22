Seçim çalışmalarına başladılar! İP'li Bahadır Erdem, Arapça dua okuyup fetva verdi: Buna en başta iman eden insanlar karşı çıkar

yeniakit.com.tr

LGBT sevici İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Habertürk canlı yayınında Bartın'daki maden kazasıyla ilgili fetva vermeye kalktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en sıkı tedbirlerin alınmasına rağmen böyle bir kazanın meydana geldiğine vurgu yaparak "Biz kadere inanmış kimseleriz" demesi üzerinden algı operasyonu yapan Bahadır Erdem, Amentü'nün kader kısmını Arapça olarak okudu.

LGBT seviciliğini unutturarak Amentü okuyan ve kader ile ilgili fetva veren Bahadır Erdem şunları söyledi:

"Bu bir kader değil. Biz kadere tabi ki iman ediyoruz. İmanımızı tazelerken, Amentü'yü okurken diyoruz ki; 'Vel yevmil ahiri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi, min Allahü teala." Ama bu ayrı bir şey. Nefesimizin sayılı olduğuna iman ediyoruz, bu ayrı bir şey. Fakat siz ihmali ve tedbirsizliği oradaki 41 cana kastınızı, kaderle insanlara kabul ettirmezsiniz. Buna en başta bir kere iman eden insanlar karşı çıkar."