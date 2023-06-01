Seçim çağrısı gündem olmuştu... Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan acı haber

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hasan Damar kimdir?

Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostları arasında yer alan ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu olan Hasan Damar, Milli Görüş için çok önemli bir isimdir. Cefakar bir hayat yaşayan Hasan Damar, 1969 yılında Almanya'ya gitmiş ve 1971 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın kurulmasında önemli bir rol oynamıştı. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği görevinde bulunan Damar, Milli Görüş mücadelesi çerçevesinde hapis cezalarına da maruz kalmıştı. Toplam dört yıl hapis hayatı yaşayan Hasan Damar, bir süredir tedavi görüyordu.

Kaynak: Haber7