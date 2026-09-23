Seçim broşürü kavgasında tek kurşunla iki kardeşi vuran sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seçim broşürü nedeniyle çıkan kavgada Haktan Faik Çoban'ı (21) öldüren, aynı kurşunla maktulün kardeşi Burak Devran Ç.'yi yaralayan Sinan E.'ye, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi iki ayrı suçtan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Babası Bekir Çoban'ın cezalandırılmasını istediği Burak Devran Ç. ise yargılandığı tehdit suçundan beraat etti.

Sinan E.'nin tek el ateşlediği tabancadan çıkan mermi, Haktan Faik Çoban'ın karnına girip çıktıktan sonra kardeşi Burak Devran Ç.'yi de karnından yaraladı. Haktan Faik Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Broşür tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Olay, 21 Mart 2024'te Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki bir şarküteride yaşandı. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler iş yerine broşür bırakınca dükkân sahibi Sinan E., broşür bırakanlardan çıkmalarını istedi; içeride bulunan Ahmet B. ile arasında tartışma başladı.

Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Ç.'nin de karıştığı tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Sinan E., çekmecedeki tabancasını alıp tek el ateş etti. İhbarla adrese gelen polis, Sinan E.'yi tabancasıyla birlikte gözaltına aldı; sağlık ekipleri durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, Burak Devran Ç. ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye götürüldü.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre Ahmet B. eline aldığı ürünleri dükkânın içine fırlattı, Sinan E. de Ahmet B.'ye tokat attı. Dışarı taşan kavganın ardından Ahmet B.'nin iki yeğeniyle birlikte iş yerine geldiği, Sinan E.'nin darbedildiği ve ardından tabancasıyla tek el ateş ettiği kayıtlara yansıdı.

Sinan E. kasten öldürme, Ahmet B. yaralama suçundan tutuklandı; Ahmet B. tutuklanmasından 4 ay sonra tahliye edildi. Aynı gece saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatarak dükkânın önüne gelen bir kişi, pompalı tüfekle 3-4 el ateş edip kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Baba: 'Biri çağırdı, biri götürdü, biri ateş etti'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı; Sinan E. hakkında kasten yaralama, kasten öldürme ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, Ahmet B. hakkında tehdit ve yaralama, Burak Devran Ç. hakkında ise tehdit suçundan dava açtı. Karar duruşmasına Haktan Faik Çoban'ın ailesi, sanıklar, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz alan baba Bekir Çoban, sanıklar arasındaki diğer oğlu Burak Devran Ç.'nin de cezalandırılmasını talep etti. Oğlunun Ekim 2023'te askerden döndüğünü ve arkadaş ortamında uyuşturucuya bulaştığını anlatan Çoban, Haktan'ın olaydan bir hafta önce kendisine "Bağımlı oldum, içmezsem duramıyorum, beni kurtar" dediğini, AMATEM'den randevu alıp ASAT'a iş başvurusu yaptıklarını söyledi. Çoban, olaydan bir gün sonra oğlunun ASAT'ta işe alındığını öğrendiklerini aktardı.

"Oğlum yaşasa 23 buçuk yaşında olacaktı. Tedavi görecekti, işi olacaktı, belki bir yuvası olacaktı" diyen Çoban, "Üçü de benim gözümde suçlu; biri çağırdı, biri götürdü, biri ateş etti. Burak da benim gözümde suçlu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu bile bile neden götürdü? Üçünün de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan E.: 'Ben canımı kurtarmaya çalışıyordum'

Tutuklu sanık Sinan E., maktulü daha önce tanımadığını ve kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Silahın yedi yıldır kendisinde olduğunu ve kendini savunmak için kasada tuttuğunu anlatan Sinan E., maktulün silahı görmesine rağmen üzerine yürümeye devam ettiğini savundu. Sinan E., "En son başıma öyle bir darbe aldım ki 'Eyvah, ölüyorum' dedim. Silahımı elime almamak için çabaladım ancak aldığım darbeler sonucunda olay bu hâle geldi. Üzgünüm" dedi.

Tutuksuz sanık Ahmet B. ise beraatini talep etti. "Benim de yeğenim kara toprağın altına gitti. Beş ay hapiste yattık" diyen Ahmet B., "Silahı gazetelerin altına saklamış. Birinci kavgaya gittikten sonra silahı kurmuş" ifadelerini kullandı.

Müebbet, indirimlerle 14 yıl 2 aya düştü

Mahkeme heyeti, Sinan E.'yi kasten öldürme suçundan önce müebbet hapse çarptırdı; cezayı haksız tahrik indirimiyle 17 yıla, iyi hâl indirimiyle 14 yıl 2 aya düşürdü. Burak Devran Ç.'yi kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapisle birlikte Sinan E.'nin toplam cezası 16 yıl 8 ay oldu. Heyet, Sinan E.'ye ruhsatsız silah taşıma suçundan ayrıca 30 bin lira para cezası verdi.

Ahmet B., tehdit ve yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı. Burak Devran Ç. hakkında ise beraat kararı verildi.