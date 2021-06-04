  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
‘Seçim barajı olmamalı’
Kabaktepe’den Akit’e ziyaret
ABD ile Katar arasında askeri temas
Gündem ‘Seçim barajı olmamalı’
Gündem

‘Seçim barajı olmamalı’

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, seçim barajının düşürülmesi, erken seçim ve yeni anayasa konularına ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:31:00 -
‘Seçim barajı olmamalı’

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Seçim barajının düşürülmesini isteyen Sakartepe, şunları dile getirdi: “Eğer arzu edilirse bizim kanaatimiz hiç seçim barajı olmasın. Neticede milletin iradesi Meclise yansımış olur. Bu irade ile de ittifak yapılmış olur. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek seçim barajı yok. Türk demokrasisi açısından en büyük engel. Çözümü de tıkıyor. Ama hiç olmasa bile yüzde 3 veya 5 düşürülmesi taraftarıyız. Yani millet iradesinden korkulmaması gerekiyor. Milletin basireti Türkiye’deki her krizi rahatlıkla aşar.”

Yeniden Refah Partisi’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayan Bayram Sakartepe, şöyle devam etti: “Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın. 50 yıllık milli görüş tecrübesi, siyasi birikim, genç-dinamik kadromuzla biz iktidara hazırız. Tabii siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Tek başımıza seçime girip zafere ulaşabilecek neticedeyiz. Bu noktada önümüzdeki dönem bizsiz hükümet kurulamayacağını iddia ediyoruz.

3. Bir ittifak oluşturabiliriz

Partimiz Türk siyasetinin anahtar partisidir, bizimle tüm kapılar açılacak. Bunu ilk seçimde de göreceğiz. Bir mecburiyet olursa bir ittifakta yer alabiliriz. Ama Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın da ifade ettiği gibi CHP ve HDP’siz bir ittifak arzu ediyoruz. Bir diğer alternatif ise ana omurgasını bizim oluşturacağımız üçüncü bir ittifakı da oluşturabilecek potansiyeldeyiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay