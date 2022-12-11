Seçim ayarlı alçak senaryo

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Haçlı emperyalistlerin yönlendirmesiyle bir araya gelen ve iktidar umudunu kirli senaryolara bağlayan zillet paydaşları çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Marjinal sol örgütlerin bülteni konumundaki sosyalfaşist Birgün gazetesi ile işaret fişeği yakılan ve Sözcü, Cumhuriyet, Karar gibi gazetelerle köpürtülen “çocuk gelin” yalanı ile iktidarı devirme hayali kuran şer ittifakı bu uğurda çok kirli bir siyaset yürütüyor.

28 Şubat taktikleri

Küresel çetelerin direktifleri doğrultusunda, 6’lı masa etrafında buluşan ve tek ortak paydaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olan zillet paydaşları, seçim ayarlı çok kirli bir senaryoyu devreye soktu. Çocuk yaşta evlendirildiği iddia edilen ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nın açtığı dava üzerinden mütedeyyin kesime yönelik karalama kampanyası başlatan şer ittifakı ve güdümlü medyası, AK Parti iktidarını ve parti tabanını yıpratmaya yönelik çok kirli bir algı operasyonu yürütüyor. 28 Şubat sürecinde Fadime Şahin ve Ali Kalkancı gibi isimler üzerinden yürüttükleri alçak operasyon ile Erbakan iktidarına yönelik darbenin zeminin hazırlayan mütareke medyası, seçimlere 6 aydan az bir süre kaldığı bir dönemde, “çocuk gelin” kumpasıyla bu kez AK Parti iktidarını devirmenin hesabını yapıyor. Zillet paydaşları ve fonlu medyası tarafından yürütülen hain planı gazetemize değerlendiren uzmanlar “Zillet seçim kampanyasını ‘çocuk gelin’ yalanıyla başlattı” görüşünde birleşti.

Fasıktan gelen haberleri araştırın

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, “Yakın dönemde gladyonun kontrolünde olan Kemalist ve laikçi odakların, bazı cemaat veya AK Parti mensuplarının zaaf ve yanlışlarını kullanarak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir operasyon başlatacakları yönünde bir açıklamam olmuştu. Nitekim İslam düşmanları, 28 Şubat sürecinde de Fadime Şahin ve Ali Kalkancı gibi isimleri gündeme taşıyarak benzer bir operasyonu devreye sokmuştu. Bu süreci başlatanları yakından tanıyan ve bu zihniyetle mücadele eden bir insan olarak kamuoyunu uyarmak istiyorum. Birincisi, ‘6 yaşında evlendirildiği’ iddia edilen çocuk olayını 28 Şubat sürecinden ayrı düşünmeyin ve buna benzer olaylara hazır olun. İkincisi ise, ‘Size bir fasık haber getirirse onu araştırın’ Kur’an emrini de asla ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Şeytanlaştırma operasyonu

Gazeteci yazar Şükrü Sak ise, “Şunu en başta ifade edelim; akla, vicdana, örfe, İslâm’a göre de bir ‘sapma’ olan böyle bir olay gerçekte olmuş ise, buna Müslümanlar olarak elbette en şiddetli şekilde karşı çıkacak olan da bizleriz. Fakat görünen o ki, bu iddianın kirli propaganda yöntemleri ile araçsallaştırılması, bunun bir algı ‘operasyonu’ olduğunu gösteriyor. 28 Şubat sürecinde muhalefet-yargı-medya üçgeninde buna benzer birçok ‘şeytanlaştırma’ operasyonu yapıldı. Sahte belgeler ve andıçlar düzenlenerek, Müslümanlar aşağılık CIA yöntemleri ile ‘şeytanlaştırılmaya’ çalışılarak, darbeye zemin hazırlandı. Olayın doğruluğu-yanlışlığından öte, eğer böyle bir olay olmuşsa bile doğrudan cemaatlerin, İslâmi vakıfların, tarikatların ve Müslümanların hedef alınması, 28 Şubat sürecinde olduğu gibi ‘muhalefet-medya’ işbirliği ile ‘topyekûn’ bir karalama başlatıldığını ortaya koyuyor. Bu yapılanları başka türlü izâh etmek mümkün değil. Buna ilave olarak, ‘ahlaksızların’ herhangi bir hadise üzerinden ‘ahlakî üstünlük’ kurmak için tekil olayları, topyekûn bir kesimi suçlamak için araçsallaştırdığını daha önce çok defa gördük” dedi.

Gerekli tepki gösterilsin

Şükrü Sak şöyle devam etti:

“Burada ‘Ak Parti’yi suçlama’ meselesine de bir açıklık getirelim. Ak Parti öncelikle bu tür ‘iğrenç operasyonlar’ karşısında gereken tavrı göstermelidir. Mademki temsil ettiği değerler, aşağılık yöntemlerle saldırıya uğruyor, bu aşağılık saldırılara, yalancılara, iftiracılara, operasyon çekenlere gerekli karşılığı versin.

Mesela, 24 saat içinde olayı bütün yönleriyle aydınlatarak, hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde, ‘yalanı-iftirayı-operasyonu’ daha başlamadan deliğinde boğsun. Ak Parti’ye ve toplumun ‘temsil ettiği’ değerlere yönelik kirli propaganda yöntemleri ile saldıranlara en etkili cevabı versin. İktidar olarak, bu imkâna sahip olduklarını düşünüyorum. Hiçbir ‘ahlaki değer’ tanımayan, taşımayan kesimlerin, İslam’ı ve Müslümanları bu tarz yöntemlerle hedef almalarından gına geldi artık.”