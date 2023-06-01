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Sosyal Medya Seçim akşamından kalanlar! 'Ben bay bay Kemal, sana söz gidiyorum'
Sosyal Medya

Seçim akşamından kalanlar! 'Ben bay bay Kemal, sana söz gidiyorum'

Yeniakit Publisher
2023-06-01 21:17:00 - 2023-06-01 21:36:31

Seçim gecesi kutlamaya katılan bir vatandaşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit ettiği videosu viral oldu.

Kutlamaya aracıyla katılan vatandaş mikrofon sistemi de kurdu.

Bir yandan aracını süren vatandaş diğer yandan, "Ben Kemal. Bay bay Kemal. Sana söz gidiyorum. Bir daha ülkenizi meşgul etmeyeceğim." anonsu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

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