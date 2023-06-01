Seçim akşamından kalanlar! 'Ben bay bay Kemal, sana söz gidiyorum'
Seçim gecesi kutlamaya katılan bir vatandaşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit ettiği videosu viral oldu.
Kutlamaya aracıyla katılan vatandaş mikrofon sistemi de kurdu.
Bir yandan aracını süren vatandaş diğer yandan, "Ben Kemal. Bay bay Kemal. Sana söz gidiyorum. Bir daha ülkenizi meşgul etmeyeceğim." anonsu yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.
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