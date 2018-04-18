Seçim açıklamasına dolardan ilk tepki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması öncesi 4.0925 seviyesinde olan dolar, yapılan açıklama sonrası 4.0783 seviyesine geriledi.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak sert yükselen dolar/TL; güne 4.0925 seviyesinden başladı.
Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.09 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0783 seviyesine geriledi
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