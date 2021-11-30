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Dünya Seçildi, 7 saat sonra istifa etti, 5 gün geçti yeniden başbakan oldu
Dünya

Seçildi, 7 saat sonra istifa etti, 5 gün geçti yeniden başbakan oldu

İsveç’te 24 Kasım’da başbakan seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, parlamentoda dün yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:38:00 -
Seçildi, 7 saat sonra istifa etti, 5 gün geçti yeniden başbakan oldu

İsveç'te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın başbakan olan Magdalena Andersson, 24 Kasım'da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin parlamentoda sağ partilerin hazırladığı bütçenin geçirilmesi üzerine hükümetten çekilmesinin ardından görevinden 7 saat sonra istifa etmişti.

173 hayır oyu verildi

İsveç Parlamentosu'nda (Riksdag) yalnızca Sosyal Demokratlardan oluşan bir azınlık hükümeti kurulup kurulamayacağına dair yapılan oylamada, Andersson başkanlığında kurulacak olan azınlık hükümetine 349 milletvekilinin 101’i evet, 75’i çekimser ve 173’ü hayır oyu verdi. Parlamentoda yapılan oylamada “hayır” oyunun 175’in altında kalması nedeniyle Andersson başkanlığındaki azınlık hükümeti parlamentodan yeniden güvenoyu alarak, Andersson istifasının ardından yeniden başbakan seçilmiş oldu.

 

 

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