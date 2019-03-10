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Seçer: Rakiplerimizle aramızı açtık

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, enyakın rakibi ile aralarındaki puan farkını açtıklarını ileri sürdü.

10 Mart 2019 Pazar 13:18
Seçer: Rakiplerimizle aramızı açtık

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, en yakın rakibi ile aralarındaki puan farkını açtıklarını ileri sürdü.

 

Seçer, Mersinliler Derneği, Mersin Servis Araçları İşletmecileri Odası, Mardin ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek ziyaretlerinde projelerini anlatan ve dernek üyelerinin sorularını yanıtlayan Seçer, akşam saatlerinde de Hamidiye Mahallesi’ndeki açık hava toplantısına katıldı.

 

1 Nisan sabahı Mersin’de yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Seçer, “İnsanlar çok bekledi. İnsanlar değişim istiyor. İnsanlar öfkeli. Bir kere ekonomik kriz var. Ayrıca insanların izzeti nefsiyle oynanıyor ya. İnsanların artık burasına gelmiş. Sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki, bize kem gözlerle bakan o art niyetliler, o kötü niyetliler akıl tutulması yaşayacaklar. Aha buraya da kertiyorum” dedi.

 

"Bizim kardeşlerimizle ne sorunumuz olabilir"

 

Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun bu seçimde herkesten destek istediğini kaydeden Seçer, “Bizim hangi partiden olursa olsun kimseyle sorunumuz yok. Allah’ımız bir, kitabımız bir, bayrağımız bir, toprağımız bir, vatanımız bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Bizim birbirimizle ne sorunumuz olabilir? Ben ayrım yapmadan hizmet edeceğim. AK Partili, MHP’li, HDP’li diye ayrım yok. Basın mührü Vahap Seçer’in altına, bakın belediyecilik nasıl yapılıyor” diye konuştu.

 

Seçer, iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ise bir anket şirketinin araştırmasında kendisinin en yakın rakibine 8 puan fark attığınının görüldüğünü ileri sürdü. Herkesten destek istediğini ve seçimi kazanacağına emin olduğunu ifade eden Seçer, "Bizim parti oyumuz yüzde 28’di. Yüzde 28 nere, yüzde 48 nere? Demek ki millet ittifakı sandıkta kurmuş. Kamuoyu araştırmalarına göre aradaki farkı her geçen gün açıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Yatırımcı bir belediye başkanı olacağını, yeni iş sahalarının açılması için çalışacağını söyleyen Seçer, Mersin’in dışarıya verdiği beyin göçünün ancak bu şekilde durdurabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:18
  1. Mardin
  2. Mersin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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