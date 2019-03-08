Seçer: "Önceliğimiz kadınlar olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, belediye başkanı olduğunda kadın öncelikli proje ve çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Seçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın işçilerle buluştu, partisinin kadın kollarınca düzenlenen etkinliğe katıldı. Seçer, ilk olarak Akdeniz ilçesindeki bir tekstil fabrikasına giderek burada çalışan kadın işçilerin gününü kutladı. Belediye başkanı olduğunda, kadınlardan, çocuklardan, yoksullardan, engellilerden ve yaşlılardan taraf olduğunu çalışmalarıyla ortaya koyacağını belirten Seçer, her mahalleye kreş yapacaklarını, böylece kadınların ekonomik ve sosyal yaşama girmesine katkı sunacaklarını söyledi. Seçer, fabrikada çalışan kadınlara çiçek takdim etti.

Vahap Seçer eşi Meral Seçer ile birlikte CHP Kadın Kolları Başkanlığınca Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Burada konuşan Seçer, “Emekçi ya da emek etmeyen gibi bir ayrımı doğru bulmuyorum. Bence kadın zaten emekçidir, böyle bir ayrıma gerek yok” dedi.

Belediye başkanı olduğunda kadın öncelikli proje ve çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Seçer, “Vahap Seçer’in başkanlığı döneminde Vahap Seçer’i en fazla sevecek kitle kadınlar olacak. Çünkü önceliğimiz kadınlar olacak. Bizim bir hocamız var. Biz kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama katılması konusunda ondan feyz alıyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ten feyz alıyoruz. Atatürk, Osmanlı tebaasını vatandaş yapmış ama kadına ayrı bir önem vermiş. Kadına seçme ve seçilme hakkını neredeyse bir asır önce vermiş. Bizler bu ülkeyi kurtaran, kuran Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının partisiyiz, onların izinden giden siyasetçileriz, elbette kadına önem vereceğiz” diye konuştu.