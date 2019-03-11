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Seçer: "Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,her kesimden, her siyasi görüşten oy alacaklarını belirterek, "Mersin halkısandıkta ittifak kuracak.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:08
Seçer: "Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,her kesimden, her siyasi görüşten oy alacaklarını belirterek, "Mersin halkısandıkta ittifak kuracak. Diğer partilerin seçmenine sesleniyorum; iradenize kimseipotek koyamaz. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla hareket edin, Mersin’ingeleceğine oy verin” dedi.


Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Silifke ve Gülnar ilçesinde vatandaşlarlabuluştu, gördüğü yoğun ilgiyle moral depoladı. Seçer, ilk olarak Silifke Belediyesiile Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık köyleri sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği 4. ÇağlaFestivali’ne katıldı.


Burada vatandaşlara seslenen Seçer, belediye başkanı olduğunda Silifke veyöresinde tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini, turizm yatırımlarının ilçeyeçekilmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi. Seçer, “Silifke BelediyeBaşkanımız Mustafa Turgut, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmasına öncülükediyor. İlk etapta köylüden süt alınacak, süt işlenecek. Ben de Mersin’in heryerinde yoksul çocuklara ücretsiz süt dağıtacağım. Söz veriyorum o sütü Silifkeliüreticimin kooperatifinden alacağım” diye konuştu.


Seçer daha sonra Gülnar ilçesine geçti. İlçeye girişinde onlarca araçlıkkonvoyla karşılanan Seçer, Gülnar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaletarafından Büyükeceli Mahallesi’nde düzenlenen açık hava toplantısındavatandaşlara seslendi.Vatandaşların cep telefonlarının ışıklarıyla, havai fişeklerve meşalelerle renk kattığı toplantıda Seçer, “Gümbür gümbür geliyoruz.Mersin’de güzel şeyler olacak. Mersin’de her şey değişecek. Mersin’e hareketgelecek, bereket gelecek” ifadelerini kullandı.


"Mersin halkı Vahap Seçer üzerinden ittifak kuracak"


Seçimlerde her kesimden, her siyasi görüşten destek istediğini, bu desteğialabileceğini sokakta gördüğünü ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "AK Parti buseçimde Mersin’de aday çıkarmadı. AK Partililer gidecekler Cumhur İttifakınıngösterdiği adaya oy verecekler. Peki Mersin’in geleceği ne olacak? İradenize


kimse ipotek koyamaz. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla hareket edin. Hiçkimsenin oyu, iradesi ipotek altına alınamaz. Gelin Mersin’in geleceğine oy verin.Ankara’dan Mersin’in seçimlerine, demokrasisine istikamet vermeye çalışanlaroldu. İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı engellendi. Şimdi İYİ Partilikardeşlerime buradan soruyorum; bu hesabını sandıkta sormak için VahapSeçer’e oy vermeyecek misiniz? Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak. Hangipartiden olursa olsun Vahap Seçer üzerinde ittifak kuracak. Bunu 31 Mart gecesigöreceğiz.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:08
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