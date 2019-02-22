Seçer: "Hem çalışacağız hem de Mersin’in hakkını arayacağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer,Mersin’in, Türkiye’nin en çok vergi veren 6. ili olduğuna dikkat çekerek “Ama Mersin varlık içinde yokluk çekiyor. Eğer Mersin yoksulsa işinizi iyi yapmıyorsunuz, hakkınızı aramayı bilmiyorsunuz demektir. Biz hem çalışacağız hem de Mersin’in hakkını arayacağız. Merkezi hükümetten Mersin’in hakkı olan yatırımları isteyeceğiz” dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Bozyazı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye gelişinde Bozyazı Belediye Başkan Adayı Yüksel Kır ve Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ile çok sayıda partili tarafından konvoyla karşılanan Seçer, daha sonra parti binası önünde düzenlenen adaytanıtım toplantısına katıldı.

"Kavga etmenin bize ne faydası var"

CHP’nin bu seçim sürecinde herkesi kucakladığını söyleyen Seçer, “Hizmetiçin geliyoruz. Aklımız fikrimiz hizmet yapmak. Sadece CHP’liler değil tümpartilerin seçmenleriyle kardeşiz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Kavgaetmemizin, ayrışmamızın, birbirimize hakaret etmenin bize bir faydası var mı?İttifak kuran diğer partilerin, iktidar partisinin bize ’şer ittifakı’ demesinin bu halkabir faydası var mı? Siz bunları bırakın, adaylara bakın. Mersin’de 3 aday var.Bunlardan hangisi Anamur’dan Mersin’e hizmet verebilir. Geçmişte ne yapmışlar,gelecekte ne yapabilirler? Bunlara bakın” diye konuştu.

"Yoksulluk Mersin’in kaderi değil"

Mersin’in, Türkiye’nin en çok vergi veren 6. ili olduğuna dikkat çeken Seçer,“Ama Mersin varlık içinde yokluk çekiyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Yoksullukkader mi? Yoksa tembellikten mi yoksulluk oluyor. Yoksulluk bir kader değil. EğerMersin yoksulsa işinizi iyi yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz demektir. Hakkınızıaramayı bilmiyorsunuz demektir. Mersin’i yönetenler ya çalışmıyor ya da hakkınıaramayı bilmiyor. Biz hem çalışacağız hem de merkezi hükümetten hakkımızıisteyeceğiz. Mersin’in hakkı olan yatırımları isteyeceğiz. Belediyenin kaynağıvar. İyi bir bütçesi var. Bu parayı çarçur etmeyeceğiz. Bu parayı halkın yararınakullanacağız” ifadelerini kullandı.

"Mersin değişim istiyor"

Mersin’de bir değişim isteği olduğunu savunan Seçer, şöyle devam etti; "Birdeğişim isteği var. Bunu görüyorum. Üç başkan adayı var. İkisi belediyebaşkanı. Eğer vatandaş onların yaptıklarından memnunsa başımın üstüne. Yokvatandaş olarak ’ben daha farklı bir hizmet istiyorum, atılım istiyorum, kalkınmaistiyorum’ diyorsanız, bir kez daha düşünün. Mersin’i yönetecek insanınbüyükdüşünmesi lazım. Ortaya bir vizyon koyması lazım. Ben yatırımcı bir belediyebaşkanı olacağım. Mersin’de yatırım yapmaları için yatırımcıların önünedüşeceğim. Ben iyi bir belediye başkanı olacağım. Bu memlekette yaşayanherkes benim hemşehrimdir. Ben bu şehirde yaşayan herkesin babası olmaya,herkesin anası olmaya, herkesin kardeşi olmaya talibim. Onun için herkesindesteğini istiyorum.”

Seçer, Bozyazı projelerini de anlattı

Seçer, konuşmasının sonunda Bozyazı ile ilgili projelerini de anlatarak,"Bozyazı’yı turizm alanı olarak ilan edelim. Burada turizme yönelik bir planlamayapalım. Bozyazı sahilini yeniden düzenleyeceğiz. Huzurla oturacağınız,çocuklarınızla zaman geçireceğiniz alanlar yapacağız. Kamp alanları yapacağız.Sahili daha güvenli, daha kullanışlı hale getireceğiz. Bozyazı için otogar projemizde var. Açık alanda, yol üstünde otobüs beklemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.