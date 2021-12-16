Sebzeli pilav tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Dilediğiniz, bulabildiğiniz mevsim sebzeleri ile hazırlayabileceğiniz pilav tarifi…

Sebzeli pilavı malzemeler

1.5 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı şehriye

1 adet kapya biber

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı tavuk suyu

1,5 bardak su ( kaynar su)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Sebzeli pilav yapılışı

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuk suyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

Pilavın tane tane olması için ne yapmalıyım?

Pilavın tane tane olması için, pirincin suyunu içine iyice çekmesi gerekir. Pilav yapımı için en uygun pirinç, baldo pirincidir. Pilav yapmaya başlamadan bir süre önce pirinci sıcak suya yatırmak, nişastasının akmasını kolaylaştırarak pilavınızın lapa olmasını önler.