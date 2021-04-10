Sebzeli ege musakkası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane patates, 2 tane patlıcan, 2 tane kabak, 2 tane domates, 2 tane soğan, 3 tane biber, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Sosu için; 400 ml.süt, 1,5 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karabiber, 2 diş sarımsak

Üzeri için; 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (miktarı arttırılabilir), 1/2 su bardağı sıcak su

Sebzeli ege musakkası nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soyun. Daha sonra halka halka doğrayp acı sularının çıkması için tuzlu suya bastırmanız gerekir. Bu şekilde patlıcanları 15 dakika kadar beklemeleri için bir kenara alabilirsiniz.

Patatesleri ve kabaları da halka halka doğramanız gerekir. Soğanları küp küp doğradıktan sonra zeytinyağını aldığınız tavada pembeleşene kadar kavurmalısınız. Ardından üstüne ince doğradığınız biberleri ilave edin.

Biberler de kavurulunca salçasını ekleyin ve salçanın kokusu çıkınca da üstüne küp küp doğradığınız domatesleri koyun. Domatesler de yumuşayıp kavrulunca ocaktan alabilirsiniz.

Bir borcama halka halka doğradığınız patatesleri dizip üstüne domatesli harçtan gezdirmelisiniz. Onun üstüne de kabakları dizin ve tekrar harçtan gezdirmeniz gerekir.

Daha sonra bol suyla yıkayıp duruladığınız patlıcanları da dizip kalan son sosu da üstüne dökün.

Sütlü karışımı hazırladıktan sonra hepsinin üstüne gezdirin. Son olarak yarım su bardağı sıcak suyu da gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyun. Fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alabilirsiniz. Kaşarları üstüne serpip tekrar fırına vermelisiniz.

10-15 dakika daha üstleri kızarana kadar pişirdikten sonra fırından alabilirsiniz. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun…